Kina og Nord-Korea opna ny grenseovergang

utenriks

Den nye grenseovergangen opna måndag i den nordaustlege byen Ji'an, opplyser styresmaktene i byen på nettsidene sine tysdag.

Etter at overgangen opna fekk 120 kinesiske turistar moglegheit til å krysse grensa.

Grenseovergangen har kosta rundt 42 millionar dollar, og ifølgje styresmaktene er det venta at 500.000 tonn med varer og 200.000 menneske vil krysse grenseovergangen årleg.

Dette sjølv om FN-sanksjonar mot Nord-Korea har avgrensa handelen mellom dei to nabolanda dei siste åra.

I mars kunngjorde USAs president Donald Trump at han vil setje ned foten for nye sanksjonar mot landet. Samtidig har USA innført sanksjonar mot kinesiske selskap som blir skulda for å drive forretningar med Nord-Korea.

Nord-Koreas forhold til Sør-Korea og USA betra seg betrakteleg i fjor. Men det siste toppmøtet mellom Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i februar enda utan konkrete resultat.

(©NPK)