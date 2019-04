utenriks

Etter at 97 prosent av stemmene er talde, ligg både Likud og Blått og kvitt an til å få 35 sete kvar i Knesset. Men dei tre store Tv-stasjonane i landet stadfestar at Netanyahu har trekt det lengste strået, ifølgje nyhetsyrået Reuters.

Netanyahu er venta å kunne forme ei koalisjonsregjering med hjelp frå nasjonalistiske og ultraortodokse allierte som samla gir han mellom 65 og 67 av 120 sete i det israelske parlamentet Knesset.