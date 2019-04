Endring i våpenlova vedtatt på New Zealand

utenriks

Dermed blir det forbod mot dei fleste heil- og halvautomatiske våpen, i tillegg til såkalla «bump stocks» som gjer at halvautomatiske våpen i praksis fungerer som heilautomatiske.

Lovforslaget vart vedtatt med 119 mot éi stemme. Det var på førehand venta at lovforslaget skulle vedtakast sidan dette var den tredje og siste avstemminga om lova i nasjonalforsamlinga.

Lova trer truleg i kraft fredag, etter at generalguvernøren har underskrive ho, noko som blir rekna som ein formalitet.

Før avstemminga talte statsminister Jacinda Ardern til nasjonalforsamlinga om skadane offera fekk i moskéangrepa 15. mars.

– I nesten alle tilfella fekk offera fleire skotskadar. Dei vil slite med skadane resten av livet. Eg kan ikkje begripe korleis våpena som forårsaka så mykje øydelegging og så mange drap vart skaffa på lovleg vis i landet vårt, seier ho.

Den høgreekstreme australiaren Brenton Tarrant (28) er arrestert og sikta for skyteangrepet mot to moskear i Christchurch 15. mars. 50 menneske vart drepne og nesten like mange såra i dei to angrepa.

