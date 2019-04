utenriks

– Onsdag morgon følte Hans heilagdom ubehag og vart flogen til New Delhi. Han er diagnostisert med brystinfeksjon. No skal han bli behandla dei neste dagane, seier talsperson Tenzin Takhla til nyheitsbyrået Reuters.

83 år gamle Dalai Lama, som vart utpeika då han var to år gammal i 1937, blir rekna for å vere den 14. inkarnasjonen av tibetansk buddhismes religiøse leiar. Han vart innsett som Tibets statsoverhovud i eksil etter at han måtte flykte.

