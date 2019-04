Dalai Lama er betre

utenriks

– Han er i mykje betre form, men får framleis behandling på sjukehus. Vi håper han blir utskriven om få dagar, seier talsperson Tenzin Takhla.

Tidleg onsdag morgon vart Dalai Lama flogen til sjukehus etter å ha «følt ubehag». Han vart diagnostisert med ein mild lungebetennelse og tilstanden hans var stabil.

83 år gamle Dalai Lama, som vart utpeika då han var to år gammal i 1937, blir rekna for å vere den 14. inkarnasjonen av den religiøse leiaren av tibetansk buddhisme. Han vart innsett som Tibets statsoverhovud i eksil etter at han måtte flykte.

