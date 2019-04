Putin om Mueller-rapporten: Viser at det ikkje har vore russisk valinnblanding

utenriks

Det sa Putin under talen på Arctic forum i St. Petersburg tysdag.

Den nesten 400 sider lange Mueller-rapporten vil ifølgje USAs justisminister William Barr bli offentleggjort i ei redigert utgåve innan ei vekes tid. Førebels er berre eit fire sider samandrag gjort tilgjengeleg.

Den russiske presidenten sa vidare at skuldingane om innblanding viser at demokratane enno ikkje har komme over valnederlaget ved presidentvalet i 2016.

Putin seier at han håpar at kampen mellom dei to partia i Washington roar seg, slik at USA og Russland saman kan fokusere på ting av felles interesse, som atomvåpenkontroll, kampen mot terror og klimaendringar.

På spørsmål om den russiske presidenten vil støtte Trump-kampanjen ved presidentvalet i 2020, svarte Putin at «Moskva respekterer valet til det amerikanske folket».

(©NPK)