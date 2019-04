IMF nedjusterer forventningar til vekst i USA i 2019

utenriks

Den største økonomien i verda er no venta å vekse med 2,3 prosent i år, ned frå januar-forventninga på 2,5 prosent, slår IMF fast i sin kvartalsvise vekstprognose World Economic Outlook.

Fondet poengterer likevel at USA ligg betre an enn andre utvikla land når veksten i verdsøkonomien mister fart.

I fjor haust kutta IMF sin prognose for veksten i verdsøkonomien til 3,7 prosent for 2018, i år og 2020. Hovudutfordringa for verdsøkonomien er at «retorisk proteksjonisme i aukande grad blir sett ut i livet», heitte det i den rapporten.

