EU og Kina lovar samarbeid om WTO-reform

– Dette er eit gjennombrot, seier EUs president Donald Tusk.

Han møtte tysdag den kinesiske statsministeren Li Keqiang saman med sjefen til EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker.

På toppmøtet vart EU og Kina samde – etter heile 50 timar med forhandlingar – om ei felles fråsegn der dei lovar samarbeid på ei rekke område, mellom dei om reform av WTO for å sikre «framleis relevans» for organisasjonen og for å «adressere globale handelsutfordringar».

EU og Kina uttalar vidare at dei vil «intensivere diskusjonane med mål om å styrke dei internasjonale reglane for industrielle subsidiar».

– Dette er eit område der vi meiner vi verkeleg kan få til noko, seier Juncker.

EU har tidlegare skulda Kina for å gi eigne selskap eit urettferdig konkurransefortrinn ved hjelp av store subsidiar.

Li lovar på si side at Kina vil opne marknadene sine endå meir opp for europeiske selskap i framtida.

– Europeiske selskap vil ikkje bli diskriminert, forsikrar Li.

Men kinesiske selskap må heller ikkje bli diskriminert i Europa, understrekar han – og viser til korleis kinesiske Huawei no risikerer å bli utestengt frå utbygginga av 5G-nettet i europeiske land.

