EU meiner amerikanske truslar om ekstratoll er overdrivne

utenriks

USAs kontor for handelspolitikk (USTR) har laga ei liste over EU-produkt som kan bli ramma av ekstratollen på totalt 11 milliardar dollar. Tollen skal gjelde alt frå mjølkeprodukt og vin, til produkt i flyindustrien.

– EU er sikker på at styrken på mottiltaka er betydeleg overdriven, seier ei EU-kjelde til nyheitsbyrået DPA.

EU har tidlegare sagt at dei er opne for å forhandle med USA. Trusselen om ekstratoll blir sett på som ei gjengjelding etter nederlaget amerikanarane lei då Verdshandelsorganisasjonen (WTO) for to veker sidan konkluderte med at Boeing har fått ulovlege subsidiar frå USA.

EU kan etter WTO-avgjerda krevje erstatning for tapte inntekter på grunn av marknadssituasjonen som vart skapt av dei amerikanske subsidiane.

Men no hevdar USA at WTO har funne at EU har subsidiert franske Airbus. Amerikanarane meiner at det har fått negative konsekvensar for USA og derfor vil dei innføre ekstratoll.

Ifølgje USTR behandlar WTO no ein søknad frå Washington om å få erstatning på rundt 11 milliardar dollar frå EU for dei negative følgjene av det USA meiner er ulovlege EU-subsidiar til Airbus.

Striden mellom Airbus og Boeing har vore svært langvarig, og begge selskapa har skulda kvarandre for å ha fått ulovlege subsidiar.

