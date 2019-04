USAs tryggingsminister går av

utenriks

Trump skriv på Twitter at han ønsker å takke Nielsen for arbeidet hennar. Ny sjef for tryggingsdepartementet DHS blir Kevin McAleenan, som hittil har vore sjef for USAs toll- og grensekontrollbyrå CBP.

– Eg har tru på at Kevin kan gjere ein god jobb, skriv Trump.

Trass i meldingar om intern strid, er Nielsens avskjedsbrev blotta for kritikk av Trump-administrasjonen. I brevet roser ho arbeidet til departementet mot ulovleg innvandring, dataangrep, terror og narkotikakriminalitet.

– Eg er overtydd om at landa vårt er tryggare i dag enn då eg vart ein del av administrasjonen. Vi har tatt store steg for å verne amerikanarar. Likevel er tida inne for at eg skal gå av, skriv Nielsen ifølgje ABC News.

Konflikt

Det har vore spenningar mellom Nielsen og Det kvite hus heilt sidan ho fekk ministerjobben i 2017. Ho har vorte sett på som ein motstandar av dei hardaste innvandringstiltaka til Trump og støttespelarane hans, spesielt Stephen Miller, både knytt til Mexico-grensa og endringar av statusen til migrantar.

Nielsen skal òg ha vorte frustrert over det ho såg på som manglande støtte frå andre departement og aukande innblanding frå Trumps støttespelarar, skriv nyheitsbyrået AP.

Ho styrkte statusen sin i Det kvite hus under Trumps nedstenging av offentleg sektor i vinter, men spenningane har igjen blussa opp idet Trump har prøvd å ta tilbake kontrollen over innvandringssaka i forkant av 2020-valet.

Demonstrasjon

Trass i påstått usemje med administrasjonen, har ho ved fleire høve ende opp som symbol ut for Trumps grensepolitikk, som har involvert interneringa av migrantbarn. Fleire av barna har døydd i varetekta til grensestyresmaktene.

Då ho i fjor åt middag på ein restaurant, braut demonstrantar seg inn og ropte «viss du ikkje lar barn ete i fred, skal vi ikkje la deg ete i fred» til Nielsen.

– Det er djupt alarmerande at Trump-statsråden som plasserte barn i bur, no visstnok trekker seg fordi ho ikkje er ekstrem nok for Det kvite hus, seier toppdemokraten Nancy Pelosi i ei fråsegn etter meldinga om Nielsens avgang.

(©NPK)