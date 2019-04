Over 50 drepne i kampar i Libya

utenriks

Konflikten i landet eskalerte kraftig i førre veke då styrkane til opprørsgeneralen Khalifa Haftar angrep hovudstaden Tripoli.

Byen blir forsvart av militsgrupper knytet til den FN-støtta libyske regjeringa som har base i Tripoli.

Helsedepartementet til regjeringa opplyste måndag at minst 27 menneske så langt er drepne. Talet omfattar sivile og dessutan stridande i gruppene som støttar Tripoli-regjeringa.

Pressekontoret til Haftars styrkar opplyser at 22 av krigarane deira så langt har mista livet. I tillegg fortel Verdshelseorganisasjonen (WHO) om to legar som vart drepe medan dei jobba med å evakuere såra pasientar.

2.800 menneske har vore nøydde til å flykte frå heimane sine på grunn av kampane, ifølgje FN.

