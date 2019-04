Luftangrep mot flyplass i Tripoli

utenriks

Det opplyser ein talsperson for Matiga-flyplassen aust for Tripoli til nyheitsbyrået AFP. Ein rullebane skal ha vorte treft, og det skal ikkje vere omkomne. Ingen har førebels tatt på seg ansvaret for angrepet.

Det har vore kampar utanfor Tripoli sidan opprørsgeneral Khalifa Haftar og hans LNA-milits torsdag i førre veke starta ein militæroffensiv mot Libyas hovudstad, der den FN-støtta regjeringa sit. Søndag kunngjorde militsen at han hadde gjennomført dei første luftangrepa nær Tripoli.

FN, EU, USA og Russland oppfordra måndag til våpenkvile og forhandlingar, men kampane har halde fram.

Totalt er det rapportert om 35 døde og om at fleire tusen menneske har flykta sidan offensiven starta.

(©NPK)