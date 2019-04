Klokka tikkar for May

utenriks

Den konservative regjeringa har den siste veka vore i vanskelege samtalar med Labour for å prøve å finne eit tverrpolitisk forlik om brexit. Men lekkasjar frå møteromma tyder på at regjeringa så langt har vegra seg mot å inngå reelle kompromiss.

No lovar Hunt at toryane vil gjere «alt dei kan» for å bli samde.

– Theresa May vil snu alle steinar for å prøve å løyse brexit, seier han.

Manglar fleirtal

Slike tverrpolitiske samtalar er inga enkel sak i det britiske topartisystemet, vedgår Hunt.

– Men vi har ikkje fleirtal i Parlamentet, så vi er nøydde til å sjå mot andre parti for å nå fram til ei semje som kan få brexit over målstreken, seier utanriksministeren.

– Du kan ikkje gå inn i slike forhandlingar med store absolutte krav. Då er det ingen vits i å halde samtalane, held han fram.

Splitting om tollunion

Labours ønske er ein mjukare brexit, med tettare tilknyting til EU etter skilsmissa enn regjeringa har lagt opp til. Samtalane har spesielt dreidd seg om Labours ønske om ein tollunion med EU.

Men denne ideen provoserer brexitforkjemparar i torypartiet, og May risikerer å splitte eige parti djupt viss ho gir etter for Labours krav. Det kjem av at ein tollunion vil gjere det umogleg for britane å føre ein uavhengig handelspolitikk etter brexit.

Brexitgeneral Boris Johnson, som i fjor trekte seg som utanriksminister i protest mot Mays tilnærming til brexit, meiner planen aldri vil fungere.

«Konservative folkevalde vil ikkje tillate at May overgir seg til Labour-leiar Jeremy Corbyn», skriv han i utgåva på måndag av The Telegraph.

Tidsnød

Men regjeringa har knapt med tid. Datoen for brexit er sett til fredag 12. april.

Onsdag samlar EU troppane til ekstraordinært toppmøte i Brussel. Der vil May be dei europeiske leiarane om å gå med på å gi henne endå ei utsetjing av skilsmissa.

I forkant av toppmøtet skal ho òg møte Tysklands statsminister Angela Merkel i Berlin og Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris.

Ei ny utsetjing av brexit blir rekna som sannsynleg, men vil krevje samrøystes tilslutning frå stats- og regjeringssjefane i EUs andre medlemsland.

Ingen appetitt for «no deal»

Spesielt Macron har vore skeptisk å gi britane endå ei utsetjing. Han fryktar at EU skal bli ramma av handlingslamming viss prosessen held fram å trekke ut.

Men EU har ingen appetitt på ei kaotisk skilsmisse utan avtale, og europeiske leiarar vil helst sleppe å bli skulda for å kaste britane ut med makt.

Ifølgje EUs landbrukskommissær Phil Hogan gir det inga meining med «no deal».

– Det er beintfram galskap. For mykje står på spel, både for Storbritannia og for EU, seier Hogan.

– Men eg har framleis håp om at sunn fornuft skal sigre til slutt, seier han.

