Fleire familiar saksøkjer Boeing etter flystyrt i Indonesia i fjor

utenriks

Familiane sluttar seg dermed til mange andre etterlatne som mista sine kjære då passasjerflyet styrta i desember. Flyet var av typen Boeing 737 MAX 8, same modellen som Ethiopian Airlines-flyet som styrta i mars.

I alt 346 menneske mista livet i dei to ulykkene.

Familiane meiner at moglegheita for å vinne mot den amerikanske flyprodusenten er styrkt etter at toppsjefen til selskapet Dennis Muilenburg bad om unnskyldning i førre veke.

Han sa samtidig at ei oppdatering av programvara for MAX 8-flyet kjem til å hindre fleire ulykker. Programvara skal motverke at flyet steiler.

Boeing har heile tida hevda at flya er trygge.

