utenriks

Nyheita vart kjent under eit krisemøte som teateret heldt måndag formiddag, melder den svenske avisa.

Avgangen kjem av at Stubø har fått kraftig kritikk etter å ha late ein skodespelar fortsetje å arbeide på teateret sjølv om han er dømd for mishandling av den no avlidne artisten Josefin Nilsson.