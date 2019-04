Tusk foreslår eitt års fleksibel utsetting av brexit

utenriks

Tusks plan opnar for at Storbritannia kan forlate EU tidlegare om Parlamentet godtar ein avtale med EU. Planen må eventuelt godkjennast av EU-leiarane på eit toppmøte nest veke.

Dei konservative og Labour fortset fredag samtalane dei starta onsdag for å bli samde om ei felles støtte til avtalen May har forhandla fram med EU. Regjeringsadvokat Geoffrey Cox meiner det blir ei lang brexit-utsetting om dei to mislykkast, ifølgje BBC.

Statsminister Theresa May har sagt at ei utsetting blir nødvendig om det skal bli mogleg å unngå ein hard brexit utan ein avtale. Både EU og eit fleirtal av dei britiske parlamentarikarane er sterkt imot ein hard brexit på grunn av kaoset det truleg vil medføre.

