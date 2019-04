Tusenvis flyktar dagleg frå Venezuela til nabolanda

utenriks

I ei oppsummering av situasjonen fredag opplyste FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) at flaumramma grenseelvar og store samlingar av menneske ved grensepostane gjer situasjonen ustabil og farleg.

FN seier at mange risikerer livet for å komme seg unna, enten ved farefull passering over dei frodande elvane eller ved å bli utnytta av væpna bandar som kontrollerer stiar og provisoriske tråkk som fører over til nabolanda.

Tysdag denne veka kjempa tryggingsstyrkar på begge sider iherdig for å få styring med ein folkemasse på 46.000 menneske som pressa seg over den store Simon Bolivar-brua mellom den venezuelanske grensebyen San Antonio de Táchira og byen Cucuta i Colombia.

Styresmaktene i Venezuela innførte 23. februar forbod mot å krysse over til nabolanda via dei etablerte grensestasjonane og det normale vegnettet. Resultatet vart at folk som ville ut, spreidde seg ut i landskapet og brukte stiar og sølete småvegar over til colombiansk side, der dei fekk mat, medisinar og legehjelp som ikkje er å få i heimlandet.

Tusenvis brukar Colombia som transittland på veg til andre latinamerikanske land, opplyser UNHCR.

(©NPK)