– Vi er skuffa over at regjeringa ikkje har lagt fram noko tilbod om reell endring eller kompromiss, seier ein talsperson for Labour fredag ettermiddag, etter at det tredje møtet på like mange dagar var avslutta.

– Vi oppfordrar statsministeren til å presentere ekte endringar i planen hennar, i eit forsøk på å finne eit alternativ som kan oppnå støtte i Parlamentet og bringe landet saman, seier talspersonen.

