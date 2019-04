Kinas president ber om tidleg konklusjon i handelssamtalane

utenriks

Xis kommentar kjem same dag som USAs president Donald Trump har hatt handelssamtalar med den kinesiske visepresidenten Liu He, skriv det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua.

Etter samtalane gav begge uttrykk for optimisme og fortalde om stor framgang i forhandlingane.

– Vi har eit stykke å gå, men ikkje veldig langt, sa Trump og la til at han forventar at noko «viktig og storarta» for begge landa kan bli lagt fram snart.

- På grunn av di direkte involvering har vi hatt ein stor framgang, sa den kinesiske visepresidenten til den amerikanske presidenten.

Partane møttest til samtalar i Det kvite hus i Washington torsdag ettermiddag.

USA og Kina jobbar med å få ein ende på den langvarige handelskrigen mellom landa etter at Trump i fjor heva tollen på kinesiske importvarer med den grunngivinga at Kina stel eller pressar utanlandske selskap til å dele teknologi og patent. Det har ramma handel av alt frå soyabønner til medisinsk utstyr.

(©NPK)