Fleire reiste med SAS i mars

utenriks

SAS har auka kapasiteten i rutetrafikken med 1,1 prosent sidan i fjor, og talet på passasjerar har auka med 3,1 prosent samanlikna med same månaden i fjor. Inntekta per passasjer auka med 5,3 prosent.

Kabinfaktoren, som viser kor fulle flya er, gjekk ned med 2,8 prosentpoeng og var 70,4 prosent.

Trafikken som går interkontinentalt og i Europa, minka, medan innanrikstrafikken auka markant. Innanriks auka trafikken med 8,5 prosent.

– I samband med at det no går mot vår og sommar, aukar vi kapasiteten for å møte den auka etterspurnaden. I sommar vil vi opne 22 nye direktesamband og seks nye reisemål, seier administrerande direktør Rikard Gustafson i SAS.

Til samanlikning viste konkurrenten Norwegians trafikktal for mars, som vart gjort kjent torsdag, at 2,9 millionar passasjerar reiste med dei i mars. Det var 145.000 fleire enn i same månaden i fjor. Kabinfaktoren var på 85,4 prosent.

(©NPK)