Pilotane var ikkje skuld i flyulykka i Etiopia, heiter det i rapporten

utenriks

Pilotane på det etiopiske ulykkesflyet av typen Boeing 737 MAX 8 klarte ikkje å korrigere at nasen til flyet heile tida vende nedover, seier Etiopias transportminister Dagmawit Moges.

Ho presenterte torsdag den førebelse granskingsrapporten etter ulykka i mars.

Moges seier at pilotane og mannskapet følgde prosedyrane til punkt og prikke, men at dei ikkje klarte å få kontroll over flyet. Mannskapet gjorde alle dei grepa som er tilrådde av produsenten, heiter det.

Sertifisert

– Mannskapet hadde alle lisensar og kvalifikasjonar for å gjennomføre flyginga. Det blir tilrådt at kontrollsystemet til flyet blir gått over av produsenten, sa transportministeren.

Sjefen for flyselskapet seier at heile mannskapet opptredde ytst profesjonelt under ekstremt vanskelege forhold.

– Vi er stolt over at pilotane våre følgde naudprosedyrane, slik dei skulle, seier administrerande direktør Tewolde GebreMariam.

To på kort tid

Ulykka med flyet frå Ethiopian Airlines skjedde 10. mars like etter avgang frå Addis Abeba, og alle dei 157 om bord mista livet. Ei nesten identisk ulykke skjedde med ein Boeing 737 MAX 8 i Indonesia fem månader tidlegare.

Etter den siste ulykka vart fly av denne typen sette på bakken over heile verda fram til produsenten skal oppgradere programvara som kontrollerer mykje av det som skjer om bord.

Dei løysingane Boeing vil gjennomføre, må godkjennast av amerikanske luftfartsstyresmakter og andre kontrollinstansar. Det er førebels ikkje sett nokon dato for dette.

I Noreg har Norwegian tatt alle sine 737 MAX 8-fly ut av trafikk.

– Vi innrettar oss etter luftfartsstyresmaktene og flyprodusenten, seier kommunikasjonsrådgivar Tonje Næss i Norwegian, som ikkje ønsker å kommentere granskingsrapporten ytterlegare.

(©NPK)