No er Stoltenberg sin posisjon styrkt

Først fekk han ei overraskande ny forlenging.

Så kom han til USA og vart hemningslaust hylla av både president Donald Trump og dei folkevalde i Kongressen.

Det set Stoltenberg i eit svært godt lys når alliansen no feirar sin 70-årsdag.

– Eg meiner Stoltenberg står veldig sterkt, og det er òg eit veldig tydeleg signal at han får ytterlegare to års forlenging. Han gjer ein veldig solid jobb for alliansen. I ei tid som er prega av mykje uvisse, trur eg det er mange som ser verdien av å ha ein erfaren generalsekretær som kjenner aktørane og det sikkerheitspolitiske bildet godt, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Stoltenberg har leidd Nato sidan 2014. I utgangspunktet vart han vald inn for fire år. Så vart perioden forlengd med to år til 2020. Og i førre veke kom nyheita om endå ei forlenging – no til 2022.

Det gjer Stoltenberg til den generalsekretæren som har sete nest lengst i historia til alliansen.

Torsdag er det på dagen 70 år sidan Atlanterhavspakten vart underteikna.

