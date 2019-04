May fortset samtalane med Labour

utenriks

Fleire EU-fiendtlege konservative var rasande då May onsdag innleidde samtalar med Labour, som ønsker ei mjukare form for brexit, og to av statssekretærane hennar var så usamde at dei forlét regjeringa.

Ei stadig meir desperat May kjempar mot klokka for å samle nok støtte til avtalen sin med EU til å hindre at ho taper ei fjerde avstemming i Underhuset. Siste frist for ein avtale er 12. april, og motstanden mot avtalen er framleis svært sterk.

I samtalane med Labour håper ho å få nok Labour-stemmer til avtalen til å vege opp for dei kompromisslause konservative som vil ha ein hard brexit og som framleis vil stemme imot.

Men samtalane mellom Labour og dei konservative er risikable for begge partar sidan begge partia er splitta på midten.

Dei harde brexit-tilhengarane i det konservative partiet er sterkt imot ein mjukare brexit som held Storbritannia nærare knytt til EU, til dømes ved ein tollunion, medan mange Labour-medlemmer ønsker å bli i EU og krev ei ny folkerøysting for å stanse brexit.

Etter det første to timar lange møtet med May onsdag sa begge partar at samtalane hadde vore konstruktive, men Corbyn sa han ikkje hadde registrert så mykje tilnærming frå Mays side som han hadde venta.

Får ho ikkje fleirtal for avtalen i den fjerde avstemminga, er det einaste alternativet til ein hard brexit 12. april at EU godtar ei lengre utsetjing.

(©NPK)