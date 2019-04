Fall for industrivarer i Tyskland

utenriks

Det føderale statistiske byrået melde torsdag at ordretilgangen i industrien fall med 4,2 prosent i februar, eit dobling av det reviderte talet for månaden før.

ING-økonomen Carsten Brzeski seier at ekspertane venta at trenden med fallande etterspørsel ville minke mot slutten av 2018, men at dei siste tala svekker håpet om at det vil bli ein global opptur i første kvartal.

Innanlandsk etterspørsel etter industrivarer fall med 1,6 prosent, medan utanlandske bestillingar låg 6 prosent lågare. Blant dei utanlandske ordrane fall eurosona med 2,9 prosent, medan resten av verda fall med 7,9 prosent.

