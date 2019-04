Facebook: Ingen planar om å innføre forseinkingar på direktesendingar

utenriks

Facebook har vorte kritisert for at gjerningsmannen bak terrorangrepet mot to moskear i Christchurch på New Zealand brukte plattforma til å strøyme angrepet.

Facebook-sjefen seier at forseinkingar på strøyming «kunne ha» avgrensa talet på sjåarar som følgde massakren direkte. Men å setje i verk eit system med tidsforseinking på direktesendingar vil vere eit «fundamentalt brot» med kva folk oppfattar at strøyming er, sa Zuckerberg i eit intervju med ABCs «Good Morning America» torsdag.

– Dei fleste av dei som strøymer, filmar bursdagsfestar eller er saman med venner, sa han.

– Ein av tinga som er magisk ved strøyming er at det er tovegs, ikkje sant? Så du kringkastar ikkje. Du kommuniserer. Og folk gir kommentarar tilbake. Viss det var forseinkingar på strøyming, ville ikkje dette fungert, sa Zuckerberg.

Facebook har stramma inn regelverket for strøyming, og har òg tatt i bruk programvare som raskt skal identifisere redigerte versjonar av valdelege videoar eller bilde, og å hindre dei frå å bli delte eller lagde ut på nytt.

Zuckerberg sa òg i intervjuet at han har tiltru til Facebooks nye tiltak som skal hindre påverknad av amerikanske val. Det dreier seg mellom anna om å verifisere annonsørar som legg ut politisk reklame.

