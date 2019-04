FN-rapport: Finanssystema i verda må fornyast

utenriks

Ifølgje rapporten vil vi mislykkast i å nå FNs berekraftsmål både når det gjeld å avskaffe ekstrem fattigdom og å stoppe klimaendringane, dersom ikkje nasjonale og internasjonale finanssystem gjennomgår store endringar.

Risikoen for gjeldskrisar aukar, og mange land har for låge skatteinntekter og eit skattelovverk som er lite tilpassa dagens digitale samfunn, heiter det i FN-rapporten.

Samtidig aukar forskjellen i folkerike land, klimagassutsleppa auka med 1,3 prosent i 2017, og den globale veksten har ikkje vore lågare sidan finanskriseåret 2008.

I rapporten blir det konkludert med at endringane ikkje skjer raskt nok i dag, og det blir etterlyst ei styrking av kollektive internasjonale tiltak. Det blir dessutan tilrådt å fjerne kortsiktige insentiv i finansmarknadene.

FNs berekraftsmål er ein plan for å utrydde fattigdom, kjempe mot forskjell og stoppe klimaendringane innan 2030. For å få til dette meiner FN at vi må balansere belastinga på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne betre måtar å fordele ressursane på.

FN-rapporten er utarbeidd av 60 medlemmer av IATF i samarbeid med mellom anna Verdsbanken, WHO og IMF.

(©NPK)