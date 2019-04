utenriks

Etiopias samferdselsminister Dagmawit Moges presenterte torsdag den førebelse granskingsrapporten etter ulykka i mars.

Moges seier at pilotane og mannskapet følgde prosedyrane til punkt og prikke, men at dei ikkje klarte å få kontroll over flyet.

– Mannskapet hadde alle dei nødvendige lisensane og kvalifikasjonane for å gjennomføre flyginga. Rådet er at produsenten går over kontrollsystemet på flyet, sa transportministeren.

Ulykka skjedde 10. mars, og alle dei 157 om bord mista livet.

