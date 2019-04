Tyske framandkrigarar kan miste statsborgarskapet

utenriks

– Dette vil først og fremst påverke IS-tilhengarar som planlegg å reise til IS-regionar, seier talsmann for den tyske regjeringa Steffen Seibert.

Den nye lova vil ikkje få tilbakeverkande kraft og vil ikkje gjelde mindreårige. Dermed vil ei mogleg lovendring ikkje påverke dei som i dag sit i fangenskap i Syria.

Rundt ein tredel av tyskarane som har slutta seg til IS har dobbelt statsborgarskap. Dei som berre er tyske borgarar, har rett til å vende heim i samsvar med den tyske grunnlova.

Den tyske regjeringa seier at intensjonen med lovforslaget ikkje er å gjere menneske statslause. Tidlegare har den tyske regjeringa sagt at IS-krigarar med dobbelt statsborgarskap ikkje treng å frykte for å miste det tyske statsborgarskapet sitt.

Både Storbritannia og Austerrike har lenge hatt ei liknande lov, som det som no er foreslått i Tyskland. I førre veke vart det klart at også den danske regjeringa vil gjere det enklare å ta statsborgarskapet frå danske IS-krigarar og barna deira med dobbelt statsborgarskap.

