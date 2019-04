Stoltenbergs bodskap til Kongressen: – Nato er bra for USA

utenriks

– To verdskrigar, den kalde krigen og kampen mot terror har lært oss alle, også amerikanarane, at vi er tryggare og får til meir saman enn kvar for oss, seier Stoltenberg til NTB.

Han fortel at dette blir hovudbodskapen i talen hans for Kongressen.

– Nato er bra for Europa, men også bra for USA. Dei er tente med å ha 28 venner og allierte. Det er noko ingen andre stormakter har. Og eg opplever at dette blir forstått, seier Stoltenberg.

USAs president Donald Trump har på si side fleire gonger sagt at Nato hjelper Europa meir enn USA.

Nato-sjefen går på podiet klokka 17 norsk tid onsdag. Det er første gong ein leiar for ein internasjonal organisasjon får æra av å tale for Kongressen.

Ein stor innsats er lagt ned for å få det riktig. Stoltenbergs medarbeidarar har mellom anna analysert talane Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Angela Merkel og Storbritannias tidlegare statsminister Gordon Brown har halde for Kongressen, og Stoltenberg sjølv har vore i møte med både republikanarar og demokratar frå Kongressen for å diskutere Nato med dei.

