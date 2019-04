Stoltenberg snakka om 22. juli i Kongressen

utenriks

– Nokre av dykk her i dag har vorte direkte rørt av terrorisme og mista mange venner og kjære. De kjenner til verkelegheita til terrorismen. Det gjer eg òg. Eg var statsminister i Noreg den 22. juli 2011 – ein dato som for alltid til vere til skam for historia i landet mitt, sa Stoltenberg frå talarstolen.

Vidare fortalde han om korleis 77 menneske vart drepne i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya.

– Det var den mørkaste dagen i Noregs historie sidan 2. verdskrig, og det var den mørkaste dagen i livet mitt, sa den tidlegare Arbeidarpartiet-leiaren til ei stille og alvorsprega forsamling.

– Verdiane våre vil sigre. Fridom vil sigre over undertrykking. Toleranse framfor intoleranse. Og kjærleik vil alltid sigre over hat, sa han og fekk ståande applaus frå forsamlinga.

– Eg ser dette i blomstrane som vart lagt utanfor moskear i Christchurch i New Zealand. Eg ser det i liva til dei unge overlevande frå angrepa i Noreg, heldt fram han.

Stoltenberg gav òg amerikanarane ros for korleis dei takla terrorangrepa 11. september 2001.

– Eg ser det òg i New York og Washington – to urokkelege byar. Byar som ikkje lét seg skremme eller overvinne, men som voks seg sterkare enn nokosinne etter brutaliteten den morgonen i september, sa Stoltenberg.

(©NPK)