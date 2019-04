May søker kompromiss med Corbyn

utenriks

Storbritannias statsminister Theresa May møter venteleg Labour-leiar Corbyn onsdag for å diskutere korleis brexit-arbeidet kan halde fram.

Målet med samtalen er at Corbyn og May skal komme fram til eit kompromiss med utgangspunkt i Mays forslag til utmeldingsavtale, som fleire gonger har vorte avviste av parlamentet. Om dei kjem fram til eit kompromiss, vil May at parlamentet skal stemme over avtalen før 10. april, då EU held toppmøte om brexit.

Corbyn har sagt til BBC at han vil prioritere ein tollunion og rettane til arbeidstakarar i samtalen med May.

Brexit-minister Steve Barclay dempa likevel forventningane onsdag og sa til BBC at Mays samtalar med Corbyn ikkje er å gi frie taumar til opposisjonen. Ifølgje Barclay er ein del av krava frå Labour, som tollunion med EU «svært vanskeleg» for regjeringa å godta.

Mays nederlag betyr at Storbritannia etter planen skal ut av EU 12. april, og landet kan risikere å krasje ut av unionen utan ein avtale.

Storbritannias statsminister sa òg tysdag at ho har planar om å be EU om endå ei utsetjing av brexit til 22. mai. Om det skulle bli ytterlegare utsetjingar blir Storbritannia tvinga til å vere med i valet i EU-parlamentet, noko som opphavleg ikkje var planen. Tidlegare har utmeldingsdatoen vorte flytta frå 29. mars til 12. april.

Ifølgje May er det framleis eit alternativ å gå ut av EU 12. april utan ein avtale, men at det beste hadde vore å ha ein utmeldingsavtale på plass.

