Kvinneleg amerikansk turist (35) bortført i Uganda

Summen svarer til om lag 4,3 millionar kroner.

Fire væpna menn bortførte kvinna og ein ugandisk sjåfør i eit bakhaldsangrep i Queen Elizabeth nasjonalpark onsdag, seier Ofwono Opondo, talsperson for regjeringa i Uganda.

Nasjonalparken grensar til Virunga nasjonalpark i Kongo og er ein av Ugandas mest kjente dyrereservat.

Kidnapparane brukte telefonen til offeret og har kravd løysepengar tilsvarande 500.000 amerikanske dollar.

– Vi trur løysepengane er årsaka til kidnappinga, seier talsperson Polly Namaye i ugandisk politi.

Turisten og sjåføren skal ha vorte bortførte ved daggry. Ugandisk politi og tryggingsstyrkar har starta ei storstilt jakt på gjerningspersonane, og grensa mellom Uganda og Kongo er stengt.

Kvinna var ein del av eit turistfølgje som køyrde gjennom nasjonalparken for å sjå ville dyr. To andre turistar var i same følgje, og det var desse som varsla om hendinga. Dei to var til stades under angrepet, men vart ikkje skadd eller bortførte.

