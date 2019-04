Kvart fjerde sjukehus i verda har ikkje tilgang til reint vatn

utenriks

Eitt av fem sjukehus har òg mangel på toalett, ifølgje ein rapport av Verdshelseorganisasjonen (WHO) og UNICEF.

– Sjå for deg å føde eller ta med deg eit sjukt barn til eit helsesenter som ikkje har reint vatn, toalett eller moglegheit for handvask. Det er realiteten for millionar av personar kvar dag, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i ei fråsegn.

Basert på undersøkingar frå 125 land, har FN-organisasjonane også funne ut at det ikkje finst ordentlege fasilitetar for handhygiene på ein seksdel av helsesentera i verda.

Mangel på sanitære anlegg og hygiene er eit problem i dei minst utvikla landa i verda, der berre 55 prosent av helsesentera har vatn.

Ifølgje FN må om lag 17 millionar kvinner kvart år føde på slike senter, som har svært dårlege fasilitetar. Å føde på sjukehus der det ikkje er vatn, sanitære anlegg og der det er mangel på hygiene, kan føre til infeksjonar eller død for mor og barn.

