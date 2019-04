Kongresskomité krev Mueller-rapporten utlevert

utenriks

Med 24 mot 17 stemmer gjekk komiteen inn for å gi leiar i komiteen, Jerrold Nadler, autoritet til å stemne justisdepartementet, same dag som Demokratane hadde sett som siste frist for å få rapporten utlevert.

Komiteen gav òg Nadler autoritet til å utskrive stemning for å få utlevert dokument og vitneforklaringar frå fem tidlegare Trump-medarbeidarar, blant dei tidlegare rådgivar Steve Bannon og Det kvite hus' tidlegare advokat Donald McGahn, melder Reuters.

– Vi har behov for full gjennomgang av handlingane til presidenten, seier Nadler.

Justisminister William Barr fekk den 400 sider lange rapporten 22. mars. Barr valde to dagar seinare å gi dei folkevalde eit fire sider langt samandrag. Barr har lova å gi Kongressen ei sladda utgåve av rapporten innan midten av månaden.

Nadler peikar på at Kongressen har konstitusjonelt mandat til å halde oppsyn med den utøvande makta.

– Det er jobben vår, ikkje justisministerens, å slå fast i kva grad president Trump har misbrukt makta si eller ei, seier Nadler.

Mueller har undersøkt Russlands antatte forsøk på å påverke det amerikanske valet i 2016. Han har ikkje funne bevis for at Trump eller medarbeidarane hans samarbeidde med russiske styresmakter i valkampen. Mueller er meir uklar når det gjeld om Trump har prøvd å hindre etterforskinga.

Trump meiner på si side at rapporten reinvaskar han fullstendig.

(©NPK)