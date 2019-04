18 personar skadde etter at bombe eksploderte i restaurant på Filippinane

utenriks

Eksplosjonen skjedde på restauranten Carlitos rundt 10 mil sør for den filippinske hovudstaden Manila.

Militæret er på plass for å gjere undersøkingar på staden der bomba gjekk av. Ifølgje generalmajor Cirilito Sobejana i det filippinske militæret, er utpressing éin av to moglege motiv for angrepet.

– Restauranteigaren fekk i førre veke eit utpressingsbrev, men rapporterte det ikkje til styresmaktene. I brevet var det eit ultimatum om å betale ein sum denne veka. Vi har bedt eigaren om å gi oss brevet, slik at vi kan sjå nærare på det, seier Sobejana.

Filippinske styresmakter ser òg på moglegheita for at muslimske separatistar står bak angrepet.

Minst 150.000 menneske er drepne i konflikten mellom styresmaktene, muslimske opprørsgrupper og kommunistgeriljaen dei siste 50 åra.

