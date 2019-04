Trump vurderer å utsetje Obamacare til etter valet

utenriks

Trump tvitra seint måndag kveld at Kongressen skal stemme over ei ny republikansk helsereform for å erstatte president Barack Obamas helsereform «når republikanerne har beholdt Senatet og vunnet tilbake Representantenes hus».

Republikanarar i Kongressen var ikkje spesielt begeistra då Trump heilt uventa tok opp temaet helsereform i førre veke etter at han kom godt ut av Mueller-etterforskinga.

Det såkalla Obamacare har vorte stadig meir populært blant amerikanarane og var ein av grunnane til at Republikanarane tapte fleirtalet i Representanthuset ved mellomvalet i fjor.

Så lenge Demokratane har fleirtal i Huset, er det inga moglegheit for å fjerne Obamacare.

Ingen plan

Takka vere ei av John McCains siste stemmer i Senatet før han døydde, klarte ikkje Republikanarane å fjerne helsereforma, og det er ikkje noko som tyder på at Republikanarane ønsker ein ny debattrunde om programmet.

Dei har heller ikkje utarbeidd nokon plan for å erstatte Obamacare, som er den einaste tilgangen på rimelege eller gratis helsetenester for fleire titals millionar amerikanarar.

Trump hevdar på Twitter at Republikanarane jobbar med å utvikle ein ny plan med lågare premiar og frådrag som «kommer til å bli et virkelig flott helsesystem som fungerer for Amerika».

Populære element

Blant elementa i Obamacare som Republikanarane ikkje har funne noka god erstatning for, er kravet til forsikringsselskapa om at dei ikkje kan nekte å gi helseforsikring til folk som har kroniske sjukdommar frå før. Dette er svært viktig for millionar av eldre amerikanarar.

Eit anna svært populært element er at barn blir dekte av helseforsikringa til foreldra fram til dei er 26 år gamle.

Ei måling viser at fire av ti demokratiske veljarar hadde helsetenester som det viktigaste blant fleire tema ved valet i fjor, og at 55 prosent av alle veljarar ønsker eit betre Obamacare, ikkje ei erstatning for Obamacare.

Kan miste eit godt kort

Dersom fjerning av Obamacare blir utsett til etter valet, mistar Demokratane eitt av sine beste kort i den kommande valkampen etter at spesialetterforskar Robert Muellers etterforsking ikkje gav dei korta dei håpte på.

Mueller fann ingen bevis for at Trump eller valkampfolket hans har samarbeidd med Russland for å påverke valet, og han ville verken dømme eller frikjenne Trump for å ha prøvd å hindre saksgangen.

Derfor vart Republikanarane temmeleg forskrekka då Trump gav støtte til eit forslag om at Høgsterett skal vurdere om Obamacare er ulovleg, noko som straks ville gjere helsereforma til eit tema i valkampen, som allereie er i gang fram mot president- og kongressvalet neste år.

