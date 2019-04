To Dreamliner-fly sette på bakken i Singapore

utenriks

Flyselskapet seier i ei fråsegn at Dreamliner-flya er tatt ut av trafikk i vente på reparasjon. Motorane skulle skiftast ut uansett, men på grunn av dei nye problema er flya sette på bakken før dei skulle.

Dette skjer i kjølvatnet av dei to ulykkene til Boeing 737 MAX-flya i Indonesia i oktober og Etiopia i mars, som har ført til at 370 nye MAX-fly er sette på bakken over heile verda.

I Indonesia døydde 189 menneske, medan 157 mista livet i ulykka i Etiopia, mellom dei norske Karoline Aadland.

