Netanyahu møter Putin i Moskva torsdag

Dei to leiarane skal møtast for «raske forhandlingar», ifølgje Putins talsmann Dmitrij Peskov. Han fortalde ikkje spesifikt agendaen for møtet, som er det tredje på berre eit år mellom Putin og Netanyahu.

Netanyahu har lenge gitt uttrykk for djup bekymring for at Russlands nære allierte Iran utgjer ein trussel mot israelsk sikkerheit.

Då dei to møttest i slutten av februar i år, vart dei samde om tilbaketrekking av utanlandske styrkar frå Syria, uttalte Netanyahu ifølgje Reuters.

Møtet på torsdag finn stad ei knapp veke før valet i Israel, der Netanyahu håper på ein ny periode som statsminister. Han har hatt ei rekke møte med verdsleiarar før valet 9. april, for å styrke argumentet sitt om at han er uerstatteleg som israelsk statsminister.

Netanyahu har dei siste dagane hatt besøk av den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro. Førre veke møtte han både USAs utanriksminister Mike Pompeo og president Donald Trump i Washington.

