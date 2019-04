May vil be om ny brexit-utsetjing

utenriks

– Eg vil halde samtalar på tvers av partilinjene for å formulere ein avtale, sa May etter eit sju timar langt krisemøte i regjeringa tysdag.

May ønsker samtalar med Corbyn for å einast om ei løysing, basert på den noverande utmeldingsavtalen som May har fått nedstemt tre gonger i Underhuset.

– Å tre ut av EU med ein avtale er den beste løysinga, så vi vil ha behov for ei ytterlegare forlenging av artikkel 50, men ei som er så kortvarig som mogleg, sa May.

– I dag tar eg grep for å løyse den fastlåste situasjonen, sa statsministeren.