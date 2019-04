IMFs Lagarde spår nedgang, men seinare svak oppgang

utenriks

I ein tale i forkant av vårmøta i Verdsbanken og Det internasjonale pengefondet IMF neste veke, sa Lagarde tysdag at verdsøkonomien er sårbar for følgja av brexit-kaoset, høge gjeldsnivå og spenninga i verdshandelen, forutan uro på finansmarknaden.

– Den venta oppgangen i global vekst i år er usikker. Dette er ei delikat tid som krev at vi opptrer forsiktig, sa ho i ein tale til det amerikanske handelskammeret.

Lagarde varsla at IMF neste veke vil justere ned sine spådommar om vekst endå meir enn det som vart gjort i januar.

Bakteppet for møta til IMF og Verdsbanken neste veke i Washington er dei vanskelege forhandlingane mellom Kina og USA for å få slutt på ein åtte månader lang handelskonflikt.

Pessimisme i samband med svakare vekst i Asia, Europa og USA har òg bidratt til nervøsitet på marknadene.

Men Lagarde peika likevel på nokre små lyspunkt, mellom anna at store sentralbankar, inkludert USAs Federal Reserve, har saktna farten på dei venta rentehevingane, og at Kina har innført tiltak for å stimulere økonomien.

