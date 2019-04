Frode Berg må belage seg på fleire veker i retten

utenriks

– Rettssaka vil truleg ta meir enn éi veke, og kjem ikkje til å vere ferdig denne veka. Fengslingsperioden hans vart forlengd med seks månader, fordi ingen veit kor lenge rettssaka vil vare, seier advokat Pjotr Anasjkin til norske medium tysdag.

– Dom i saka kan ventast om nokre veker, seier han.

Anasjkin følgde Berg i retten tysdag, men frå onsdag av vil den russiske hovudforsvararen til nordmannen Ilja Novikov vere tilbake.

Under den nærare halvannan time lange runden i retten, erklærte Berg seg ikkje skuldig etter tiltalen.

– Optimistisk

Strengt hemmeleghald prega første dag av rettssaka. Eit kort pressemøte med Anasjkin var den einaste informasjonen som kom ut.

Men advokaten hadde nokre opplysningar om Bergs tilstand.

– Han er optimistisk og føler på støtta. Han er sjølvsagt ivrig etter å komme heim så fort som mogleg, seier Anasjkin på spørsmål frå NTB.

– Han er glad for at den reelle rettsforhandlinga endeleg startar. Og han håper ho er over så raskt som mogleg, forklarer han.

Uvisst kor lenge

Frode Berg har i alt sete 483 dagar i det berykta FSB-fengselet Lefortovo etter at han vart arrestert i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontantar på seg.

– Forholda under fengslinga er ok. Han kjem framleis til å sitje i Lefortovo-fengselet, seier Anasjkin.

Dei drygt 20 norske pressefolka som er til stades i Moskva for å dekke rettssaka, fekk som venta ikkje komme inn i rettssalen medan forhandlingane gjekk føre seg. Det er òg innført totalt fotoforbod i retten, ei innstramming frå tidlegare praksis.

Heller ikkje Utanriksdepartementets representant fekk komme inn i rettssalen som observatør.

Fortset onsdag

Klokka nærma seg 14.30 lokal tid før 63-åringen bak eit gitter vart ført inn i rettssal 507 i Moskvas byrett. Like før hadde dommaren komme.

Pressa fekk ikkje stilt nokon spørsmål til den spiontiltalte nordmannen, men han såg så vidt opp på veg ut nesten halvannan time seinare.

– Går det bra? spurde nokre journalistar.

– Ja, svarte Berg.

Rettssaka startar igjen onsdag klokka 11. Då skal sjølve saka opp til behandling, med bevisførsel og vitne. Deretter vil rettssaka fortsetje enten torsdag eller fredag neste veke, opplyser Anasjkin.

Frode Berg har innrømt å ha hatt kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert pengar i Moskva per post på adresser han har fått oppgitt av kontaktar i Noreg.

Men nordmannen hadde inga meining om at dette var ledd i spionasje, ifølgje den norske forsvararen hans Brynjulf Risnes.

Atomubåtar

Den russiske aktoren Milana Digajeva framheldt tysdag overfor det russiske nyheitsbyrået Interfax at Berg er tiltalt for å ha skaffa seg hemmelegstempla opplysningar om russiske atomubåtar, melder nyheitsbyrået AP.

Digajeva seier Berg, som skal ha vore på oppdrag frå norsk etterretning, vart tatt på fersk gjerning med dokument han hadde fått frå ein tilsett ved eit militæranlegg som vart skygd av russisk etterretning.

Bergs støttespelarar håper på ei rask avgjerd i saka. Når ein eventuell dom er klar, er håpet at norske styresmakter klarer å få den pensjonerte grenseinspektøren heim. Det kan skje gjennom nådegiving, soningsoverføring eller ved hjelp av ein diplomatisk eller politisk avtale mellom Noreg og Russland, ifølgje ekspertar.

Anasjkin ville tysdag ikkje kommentere om han trur saka vil verke inn på forholdet mellom Noreg og Russland. Forsvararen ønskte heller ikkje å seie noko om innhaldet i sjølve rettssaka når det gjeld vitneforklaringar eller bevisførsel. Det vil bli ført 15 vitne i saka.