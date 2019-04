Venezuela innfører straumrasjonering

utenriks

Venezuelas president Nicolás Maduro kunngjorde søndag kveld at det blir straumrasjonering i 30 dagar. Fråsegna kjem like etter at kommunikasjonsminister Jorge Rodríguez sa at arbeidsdagane blir kortare.

– For å få kontinuitet i forsyninga av straum, har regjeringa vedtatt å halde oppe stenginga av skulane og innføre ein kortare arbeidsdag fram til klokka 14 i både offentleg og privat sektor, sa Rodríguez.

Den siste månaden har det vore ei rekke straumbrot i landet. Det lengste straumbrotet var på om lag éi veke.

Maduro sa på nasjonal fjernsyn søndag at straumrasjoneringa vil bidra til å handtere straumbrota betre. Han åtvarar mot uro som følgje av straumbrota, sjølv om det allereie er polariserte protestar i landet på grunn av maktkampen mellom presidenten og opposisjonsleiar Juan Guaidó.

Straumbrot – igjen

Søndag var det endå eit straumbrot i landet. Mykje av straumen kom tilbake på ettermiddagen, etter å ha vore borte heile dagen. Venezuelanarar ventar at straumen vil forsvinne igjen.

– Ingen kan løyse problemet. Vi var utan straum heile dagen. Vi har ikkje hatt vatn sidan førre måndag. Du kan ikkje ringe med telefon, og du kan ikkje betale med kort eller ein gong ete, seier 56 år gamle Karina Camacho, som søndag drog for å kjøpe mat då betalingssystemet i butikken stoppa å fungere.

– Ikkje sabotasje

Selskapet Netblocks, som overvakar internettsensur, seier nettverksdata viser at berre 15 prosent av Venezuela var pålogga etter det siste straumbrotet. Vassforsyning, telefoni og internett var av og på etter straumbrotet i heile landet.

– Dette er ikkje sabotasje. Det er ansvaret til regjeringa at straumsystemet kollapsa, fordi dei er korrupte, og no kan dei ikkje fikse det, fordi dei ikkje er i stand til det, skriv opposisjonsleiar Juan Guaidó på Twitter.

President Nicolás Maduro skuldar USA for å stå bak straumbrota, utan at han har lagt fram bevis for det. Han har tidlegare hevda at eit nettangrep forårsaka dei tidlegare straumbrota.

(©NPK)