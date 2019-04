Russland blir viktig tema på NATOs utanriksministermøte

utenriks

På ein pressekonferanse i Brussel før reisa til Washington måndag sa Stoltenberg at utanriksministrane vil halde oppe presset mot Russland for å gå inn att i INF-traktaten om mellomdistansevåpen i Europa.

Han påpeika at Russland set Europas sikkerheit og våpenkontrollsystem i fare med si utplassering av mellomdistanserakettar, og at Nato på møtet i Washington vil diskutere sine neste skritt om Russland ikkje innan seks månader er tilbake i avtalen.

På fleire spørsmål om rettferdig fordeling av utgiftene blant NATOs medlemsland, som har vore eit ynda tema for president Donald Trump, streka Stoltenberg under at dei europeiske landa har auka forsvarsutgiftene sine og også styrkt forsvarskapasiteten sin.

Under opphaldet i Washington skal Stoltenberg møte Trump i Det kvite hus tysdag og tale til ein samla sesjon av Senatet og Representanthuset i Kongressen før dei 29 utanriksministrane til alliansen møtast i to dagar onsdag og torsdag.

Utanriksministermøtet er kalla saman i samband med 70-årsjubileet for den nordatlantiske alliansen, som vart stifta av tolv europeiske og nordamerikanske land i 1948.

