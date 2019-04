Lågare økonomisk vekst i eurosona

utenriks

På dette nivået ligg inflasjonen godt under målet til Den europeiske sentralbank (ESB) på like under 2 prosent for dei 19 medlemslanda i valutablokka.

Viss inflasjonsnivået for mars blir justert for å sjå bort frå områda energi, mat, tobakk og alkohol, auka levekostnadene berre 0,8 prosent frå mars 2018 til mars 2019, samanlikna med 1 prosent i februar.

Energiprisane hadde størst auke i mars, med 5,3 prosent, følgde av ein meir moderat auke på prisen på mat, alkohol og tobakk med 1,8 prosent.

Ved utgangen av 2018 avvikla sentralbanken ein nødplan som vart introdusert for fire år sidan med hensikt å få i gang økonomisk vekst og inflasjon i kjølvatnet av finanskrisa.

Sentralbanken har sidan tatt ei rekke grep for å styrke ein svekt økonomi i eurosona. ESB held innskotsrenta uendra ut 2019. Ho vart sist endra i mars 2016, då ho vart senka til dagens nivå på -0,4 prosent.

Tidlegare har sentralbanken varsla at ein auke i renta tidlegast ville komme i haust, men dette er no utsett til i alle fall ut året. Sentralbanken varslar òg nye milliardlån til europeiske bankar.

Arbeidsløysa i eurosona heldt seg stabil på 7,8 prosent i februar, det lågaste nivået sidan oktober 2008, ifølgje Eurostat.

Arbeidsløysa har gått jamt ned sidan september 2016, då ho fall under den symbolske grensa på ti prosent. Gjennomsnittstalet på arbeidsledige er no i nærleiken av kva det var ved inngangen til finanskrisa i 2007-2008, på 7,5 prosent.

