Første kolera-dødsfall registrert i Mosambik

Kolera braut ut og spreidde seg raskt etter at Beira og omliggande område for halvanna veke sidan vart ramma av ein av dei kraftigaste stormane som nokosinne har treft austkysten av Afrika.

Beiras vass- og kloakksystem vart sterkt øydelagt under stormen, og dei fem første tilfella av kolera vart registrerte i førre veke. Klinikkar for nødbehandling er sett opp rundt om i byen, og 900.000 dosar koleravaksine kjem til byen måndag, ifølgje WHO.

Kolera blir spreidd i forureina vatn og mat. Utan behandling kan ein døy på få timar, men sjukdommen er lett å behandle.

Det offisielle dødstalet etter syklonen har stige til 518. I Zimbabwe har 259 menneske mista livet, og i Malawi 56, men styresmaktene i alle tre landa seier tala er førebelse.

