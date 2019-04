Bouteflika lovar å gå av i april

utenriks

Det nordafrikanske landet har sidan februar vore skaka av store demonstrasjonar mot Bouteflikas regime.

Demonstrantane kravde først at 82-åringen, som har vore president i landet sidan 1999, ikkje stilte til attval. Då Bouteflika svarte med å avlyse presidentvalet, heldt protestane fram. Millionar av demonstrantar slutta seg til kravet om at han måtte gå av.

Regimet lova omfattande reformar i grunnlova, men demonstrantane gav seg ikkje, og sist veke bad Algeries eigen forsvarssjef Bouteflika gå av. Fredag demonstrerte over éin million algeriarar mot presidenten, og søndag vart ei ny regjering presentert i Alger.

Brei misnøye

Måndag forsikrar kontoret til presidenten at 82-åringen snart kjem til å gå av:

– Oppseiinga kjem til å skje før 28. april.

Presidenten kjem til å ta grep for å sikre at statlege institusjonar fortset å fungere gjennom overgangsperioden, heiter det vidare i fråsegna, som er vidarebringa av det statlege nyheitsbyrået APs.

Bouteflika vart ramma av slag i 2013, og folket har knapt sett han sidan.

Det er høgst uklart om protestrørsla i Algerie vil nøye seg med at Bouteflika gir seg.

Demonstrantane har òg kravd ei endring av systemet som har sikra eit solid grep om makta for han og ein rik klikk som blir antatt å ha innverknad på presidentskapet til 82-åringen.

Ung befolkning

Halvparten av Algeries befolkning på over 40 millionar er under 30 år, og mange av innbyggarane slit med arbeidsløyse og sosial naud.

Bouteflika har lenge nytt stor respekt i Algerie for rolla han har hatt i å få slutt på den blodige borgarkrigen på 1990-talet. Men stadig fleire algeriarar har meint det no er på tide at den aldrande presidenten gir seg.

Bouteflika var den einaste presidenten i Nord-Afrika som vart sittande etter den såkalla arabiske våren som starta i nabolandet Tunisia i 2010.

Også i Algerie var det demonstrasjonar. Men regjeringa klarte den gongen å dempe protestane med løfte om reform, og dessutan lønnsauke finansiert av olje- og gassinntekter.

Dei siste åra har Algeries økonomi vorte ramma av det globale oljeprisfallet, noko som har ført til kutt i statlege subsidiar.

