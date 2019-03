Sør-Koreas president skal møte Trump

utenriks

I toppmøtet som skal haldast 10. og 11. april, skal dei to presidentane diskutere korleis ein kan få til atomnedrusting i Nord-Korea og fred på Koreahalvøya, heiter det i ei fråsegn frå den sørkoreanske regjeringa.

Den USA-leidde diplomatiske innsatsen for å få Nord-Korea til å gi opp atomprogrammet sitt står på staden kvil etter førre månads mislykka toppmøte mellom Trump og Nord-koreas leiar Kim Jong-un. Møtet i Vietnam vart avslutta utan nokon avtale. Etter møtet trua Nord-Korea med å trekke seg frå den diplomatiske dialogen og grunngav dette med at USA ikkje hadde gjort noko for å matche nedrustingsskritta Nord-Korea tok i fjor.

