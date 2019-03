Sør-Korea: – Nord-Korea bygger opp att rakettbase

utenriks

Tidlegare har regimet i Nord-Korea lova å stenge oppskytings-anlegget Sohae. Det vart delvis rive i fjor sommar.

Men no jobbar nordkoreanarane i staden med å bygge opp att anlegget, ifølgje Kim Min-ki, som sit i den sørkoreanske nasjonalforsamlinga.

Han og andre folkevalde har vorte informert om saka av sørkoreansk etterretning. Oppattbygginga er visstnok nesten ferdig.

Nord-Koreas forhold til Sør-Korea og USA betra seg betrakteleg i fjor. Men det siste toppmøtet mellom Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i februar enda utan konkrete resultat.

I etterkant uttalte det nordkoreanske regimet at Trump hadde kasta bort ei gyllen moglegheit. Satellittbilde viser at det har vore aktivitet ved Sohae-anlegget i tida etter toppmøtet.

Fleire medium har omtalt arbeidet her, som har ført til bekymring for at Nord-Korea kan vere i ferd med å førebu ei ny rakettoppskyting.

