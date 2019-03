Russisk diplomat har forlate Sverige etter mogleg spionsak

utenriks

Svenske styresmakter seier IT-eksperten og diplomaten møttest til middag for tre veker sidan på ein nattklubb i Stockholm, der dei skal ha planlagt spionasje. IT-eksperten vart arrestert på nattklubben, og både svenske styresmakter og analytikarar stussar over at det har tatt så lang tid før diplomaten vart kalla heim, skriv nyheitsbyrået AP.

Diplomaten blir namngitt i ein europeisk etterretningsrapport nyheitsbyrået AP har fått tak i. Der blir det hevda at han er spesialist innan teknologisk spionasje. Han skal tidlegare ha hatt ei liknande rolle medan han var diplomat i Tyskland.

Pressekontakt Anna Lundbladh i det svenske utanriksdepartementet stadfestar at diplomaten har forlate landet, men ønsker ikkje å gå inn på detaljane i saka. Etter arrestasjonen av IT-eksperten vart Russlands ambassadør til Sverige kalla inn på teppet «som ei følgje av aktivitetane til ein diplomat».

Ein anonym tidlegare offiser i den svenske etterretningstenesta seier det er uvanleg at Russland ventar så lenge med å kalle tilbake ein diplomat som er eksponert på denne måten. Sjefen for tryggingspolitiet Säpo, Klas Friberg, uttrykte overrasking over dette i eit intervju med Dagens Nyheter.

Russlands utanriksdepartement har førebels ikkje svart på APS førespurnad om ein kommentar.

