Nye demonstrasjonar i Algerie

Tusenvis av menneske samla seg òg denne fredagen for demonstrasjonar mot regjeringa i Algerie. Protesten var den sjette sidan 22. februar, då demonstrantar første gong gjekk ut i gatene med krav om at presidenten i landet Abdelaziz Bouteflika (82) må gå av.

Bilde viser demonstrantar som har sove heile natta utanfor hovudpostkontoret i Alger, som har vorte episenteret for demonstrasjonane mot Bouteflika.

– Vi er her for å komme med ein siste appell til dei som har makt: «Ta med dere tingene deres og gå», seier ein 45 år gammal demonstrant til nyheitsbyrået AFP.

Kravde avgangen til presidenten

Presidenten har den siste veka mista viktige støttespelarar.

Tysdag leverte forsvarssjef Ahmed Gaed Salah inn eit formelt krav om at det må setjast i verk ein konstitusjonell prosess for å få Bouteflika avsett.

Dersom kravet blir tatt til følgje, vil leiaren i overhuset i den algeriske nasjonalforsamlinga mellombels overta oppgåvene til presidenten i 45 dagar, før det truleg blir utskrive nyval.

Onsdag bad òg partiet RND om avgangen til presidenten. RND har samarbeidd med Bouteflikas parti FNL gjennom fleire år.

Protestar sidan februar

Det har gått over ein månad sidan Algeries president Abdelaziz Bouteflika i februar kunngjorde at han ville stille til attval for ein femte periode. Bouteflika trekte deretter kandidaturet sitt, men utsette samtidig valet på ubestemt tid.

Bouteflika tok makta i 1999 i eit kupp med støtte frå militæret. Etter at han vart ramma av slag for snart seks år sidan, har han knapt vist seg offentleg. Opposisjonen hevdar at han berre er ein marionett for ein breiare maktelite som i praksis styrer landet.

